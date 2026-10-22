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jueves, 22 octubre 2026
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Cultura
Jóvenes buscan inspirar cambios desde TalenPro
Los participantes 2026 de la categoría Mejor Audiovisual abordan temas como la presión social, la indiferencia ante la violencia y el trabajo infantil
J.Andrade | Los participantes de la categoría audidiovisual 2026.
Maribel Salomón
22 de octubre de 2026
La gran final de TalenPro será el 25 de octubre, a las 7:00 p.m., en la Arena Roberto Durán, con transmisión por cadena nacional.
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