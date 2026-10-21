La Corte Suprema de EEUU bloquea la política del gobierno de Trump contra los detenidos transgénero

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, rechazó el miércoles un recurso de la administración Trump en el que solicitaba autorización para aplicar una política más restrictiva contra las personas transgénero detenidas en prisiones federales.

El presidente Donald Trump, que prometió durante su campaña en 2024 poner fin a lo que describió como "el delirio transgénero", firmó un decreto el día de su investidura por el cual su administración reconocería solamente la existencia de "dos sexos, masculino y femenino", definidos al nacer.

Posteriormente, su gobierno revirtió una serie de logros obtenidos por las personas transgénero, incluidas las cárceles. Ordenó así el traslado de las reclusas transgénero de centros penitenciarios para mujeres a cárceles para hombres.

Pero un juez federal bloqueó esta decisión el año pasado, al igual que una política adoptada en 2026 por la administración penitenciaria federal que impedía a los reclusos acceder a cirugías o tratamientos hormonales de transición de género, y a medidas de "acompañamiento", como el suministro de pelucas o maquillaje.

En una inusual decisión sin fundamentación a favor de los derechos de las personas transgénero, la Corte Suprema rechazó el miércoles el recurso presentado en septiembre por el gobierno que buscaba la aprobación para aplicar esta política.

Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto.

Solo los jueces más conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, se desmarcaron de la posición de la Corte, que cuenta con una mayoría de seis conservadores frente a tres progresistas.