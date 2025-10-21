Jóvenes brillaron con arte y mensaje social en TalénPro

Arte y emoción fue lo que se vivió en la gala final de TalenPro 2025, una plataforma que celebra el talento juvenil con impacto social. Tras una rigurosa competencia que congregó a más de 2,000 estudiantes de secundaria del país, cuatro jóvenes y agrupaciones se alzaron con los máximos honores.

Los ganadores de esta temporada fueron: V.I.D.A., del Colegio Bilingüe Eben-Ezer (Mejor Audiovisual); Bloom’s Dance Crew, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany (Mejor Grupo de Baile); John Barría, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano (Mejor Canción) y Arianis García, del Instituto Carmen Conte Lombardo (Mejor Intérprete).

Todos los triunfadores destacaron no solo por su destreza artística, sino por la profundidad del mensaje social que acompañaba cada una de sus propuestas.

El evento, que se consolidó como uno de los encuentros culturales y educativos más importantes del país, arrancó con una fastuosa alfombra azul que preparó el ambiente para el show principal.

El recorrido de celebridades incluyó a figuras como la pintora Olga Sinclair, quien fue homenajeada con el Reconocimiento Faro Panamá, por su aporte cultural. También desfilaron los Gaitanes, la presentadora Karina Banda, y el conferencista Ismael Cala, un invitado que ha asistido a sus nueve ediciones, reafirmando el valor de la iniciativa.

La productora, cantautora y creadora del proyecto Erika Ender destacó el impacto positivo de este escenario en miles de vidas a lo largo de los años.