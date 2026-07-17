Israel ofrece becas en IA y ciberseguridad

La Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV), a través del Centro Internacional de Capacitación Carmel (MCTC), abrió la convocatoria al curso internacional “Ciberseguridad e Inteligencia Artificial para el Bien Común”, que se llevará a cabo en Haifa, Israel, del 8 al 20 de noviembre de 2026, la cual está dirigida a profesionales del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil.

Este programa de alto nivel abordará el ecosistema tecnológico israelí, la ética aplicada a la tecnología y las estrategias de ciberdefensa, e incluirá visitas a aceleradoras y la participación en la prestigiosa Semana de la IA y la Ciberseguridad en la Universidad de Tel Aviv.

Los organizadores explicaron que este programa ofrece becas parciales financiadas por MASHAV que cubren la matrícula del curso, visitas técnicas, traslados locales, seguro médico de emergencia y alojamiento con pensión completa. La convocatoria está dirigida a directores de instituciones sociales, gestores de incubadoras y emprendedores tecnológicos que posean un dominio fluido del idioma inglés y una trayectoria enfocada en generar impacto social.

Esta iniciativa refuerza la histórica cooperación técnica entre ambas naciones, mediante la cual más de 500 profesionales panameños de diversas provincias se han capacitado en territorio israelí durante la última década. Los interesados en presentar su candidatura tienen hasta el 10 de agosto de 2026 para completar el formulario de solicitud en línea bajo el código de curso 7305.