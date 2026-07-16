El control de comisiones abre nuevo pulso de poder en la AN

Hoy empiezan formalmente las negociaciones por el control de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, un proceso que pondrá nuevamente a prueba la capacidad de acuerdo entre las bancadas.

Esta etapa se activa luego de que ayer culminara el plazo reglamentario para que los diputados formalizaran su pertenencia a una bancada legislativa.

El diputado Luis Eduardo Camacho, jefe de la bancada de Realizando Metas (RM), explicó que la definición de la integración de las bancadas era un requisito indispensable para iniciar la discusión sobre la conformación de las comisiones.

Con el escenario de bancadas definido, los partidos políticos han comenzado a mover sus fichas para buscar el control de las comisiones de mayor peso político dentro del legislativo.

En la comisión de presupuesto, tres partidos aparecen con aspiraciones para presidir una de las instancias más codiciadas de la Asamblea Nacional: el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tiene como figura a Benicio Robinson; Cambio Democrático (CD), que apuesta por Eduardo Vásquez, quien dirigió esa comisión entre julio de 2025 y junio de 2026 y busca la reelección; y Realizando Metas (RM), que plantea a Sergio Gálvez, quien ocupó la vicepresidencia de la comisión durante el período anterior.

No obstante, el diputado Raúl Pineda señaló que el PRD aspira a dirigir entre cuatro y cinco comisiones, aunque no confirmó si Robinson figura oficialmente como candidato para presidir la comisión de presupuesto.