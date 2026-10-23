Isis Guerra honra el tamborito

La cantante del folclore panameño Isis Guerra, directora y voz principal de la agrupación “Sale el Sol Folk”, detalló que “buscamos preservar las tradiciones musicales del país y acercarlas a las nuevas generaciones mediante la enseñanza y la producción musical”.

Guerra explicó que la agrupación nació en 2007 a partir de los conocimientos heredados de su abuela, Maribel Domínguez, quien cantaba tamborito desde joven. Desde ese momento junto a su esposo, Justin Luna, ha trabajado en la interpretación de distintas variantes del tambor y en la creación de nuevas propuestas folclóricas.

Entre sus proyectos destaca “Cuchenche”, su segunda producción musical en la variante del tambor congo. Además, aspira a llevar la música panameña a escenarios internacionales y demostrar que los jóvenes pueden contribuir a fortalecer estas expresiones culturales.

“En 2027 sale el Sol Folk, celebrará sus 20 años de trayectoria con nuevas iniciativas, entre ellas un concurso de canto de tambor en homenaje a su abuela, Maribel Domínguez”, resaltó Guerra.

La artista también contó que, “aspiro a llevar la música folclórica a escenarios internacionales, ser parte de la juventud no debe ser una limitación para interpretar, producir y promover el folclore con calidad”.

La cantalante también destacó “el que ignora su cultura no tiene identidad, por eso debemos en cada generación mantener vivas las raíces panameñas a través de la música y la enseñanza”.