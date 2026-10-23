Isis Guerra honra el tamborito

La cantante del folclore panameño Isis Guerra, directora y voz principal de la agrupación 'Sale el Sol Folk', detalló que 'buscamos preservar las tradiciones musicales del país y acercarlas a las nuevas generaciones mediante la enseñanza y la producción musical'.Guerra explicó que la agrupación nació en 2007 a partir de los conocimientos heredados de su abuela, Maribel Domínguez, quien cantaba tamborito desde joven. Desde ese momento junto a su esposo, Justin Luna, ha trabajado en la interpretación de distintas variantes del tambor y en la creación de nuevas propuestas folclóricas.Entre sus proyectos destaca 'Cuchenche', su segunda producción musical en la variante del tambor congo. Además, aspira a llevar la música panameña a escenarios internacionales y demostrar que los jóvenes pueden contribuir a fortalecer estas expresiones culturales.'En 2027 sale el Sol Folk, celebrará sus 20 años de trayectoria con nuevas iniciativas, entre ellas un concurso de canto de tambor en homenaje a su abuela, Maribel Domínguez', resaltó Guerra.La artista también contó que, 'aspiro a llevar la música folclórica a escenarios internacionales, ser parte de la juventud no debe ser una limitación para interpretar, producir y promover el folclore con calidad'.La cantalante también destacó 'el que ignora su cultura no tiene identidad, por eso debemos en cada generación mantener vivas las raíces panameñas a través de la música y la enseñanza'.