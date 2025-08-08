Isaac De León: 25 años y un clásico renovado

Todo empezó en diciembre del año 2000 con la inauguración de su agrupación en un local ya desaparecido, el Bohío Criollo. Desde entonces, Isaac De León no ha dejado de crecer ni de conectar con el público.

Su amor por la música nació aún antes, cuando bailaba folclore en la escuela y quedó fascinado al ver concursos de tambor y acordeón. “Ahí despertó la chispa”, recuerda. Su padre le compró su primer acordeón y desde entonces no ha soltado el instrumento.

A lo largo de estos años, ha enfrentado muchos retos, pero asegura que la constancia y la pasión han sido su motor. “Cada presentación es una forma de recargar energías, sobre todo cuando veo al público bailando y disfrutando”, contó a Metro Libre.

Isaac De León y su grupo Los Indomables han desarrollado un estilo alegre, romántico y pegajoso que habla del amor, el desamor y las raíces populares. Uno de sus primeros grandes éxitos fue “Un día más”, una canción escrita por el compositor panameño Edwin Ceballos, que marcó el camino de sus futuras producciones.

Hasta hoy, De León ha grabado siete discos y se encuentra en plena producción de una nueva versión remix de su popular tema “Burbuja de amor”, en colaboración con el tipiquero Abdiel Núñez y Los Consentidos, como parte de la celebración por sus 25 años.

Además del lanzamiento, el músico destacó que realiza una gira con artistas invitados como: Alejandro Torres, Nenito Vargas, Dorindo Cárdenas y otros, cerrando en diciembre con mucho movimiento y presentaciones.

De León reconoce que la música típica ha evolucionado, especialmente tras la pandemia, cuando la juventud volvió a volcarse con entusiasmo a los bailes. “Ahora hay muchos jóvenes involucrados y eso ha enriquecido el género”, apunta. También asegura que no hay fórmula mágica para componer, sino pasión, entrega y creatividad.

Con la mirada puesta en el futuro, Isaac De León promete seguir trabajando con dedicación para su público.