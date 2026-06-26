Inicia la XXX edición del Best of Panama

Con la recepción de 33 lotes de café de alta gama para la categoría Varietales, comenzó formalmente la trigésima edición del Best of Panama (BOP) 2026, la principal competencia de café de especialidad del mundo, que reúne a los más exigentes catadores y compradores internacionales.

Este año se conmemoran tres décadas de excelencia con la participación de 104 lotes que competirán en las categorías Varietales (33 lotes), Geisha Lavado (36 lotes) y Geisha Natural (35 lotes).

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), organizadora del certamen, anunció que esta edición incorpora nuevas medidas para garantizar la pureza genética de las muestras entregadas en la categoría Varietales, las cuales no podrán contener ningún porcentaje de grano Geisha. Para verificarlo, las muestras se envían a un laboratorio en Europa, donde se realizará una evaluación genética que permitirá conocer el ADN de cada una.

Daniel Peterson, vicepresidente de la SCAP, explicó que la medida responde al interés de los productores por preservar el terroir del café panameño mediante variedades que expresen un sabor único y puro, asegurando que los consumidores continúen asociando al país con la excelencia cafetera.

Los cafés serán evaluados primero en la Cata Nacional, del 20 al 24 de julio, y posteriormente en la Cata Internacional, del 28 de julio al 1 de agosto de 2026.

Como parte de este proceso, la recepción de los cafés varietales se realizó dos semanas antes que la de los Geishas, con el propósito de completar los análisis de laboratorio antes del inicio de ambas fases de evaluación.

Peterson indicó que las condiciones climáticas registradas durante el último ciclo productivo impactaron la producción de café de alta gama. En este contexto, la SCAP introdujo modificaciones al reglamento del certamen, estableciendo que cada lote tendrá un peso de 30 kilogramos.

De esa cantidad, 15 kilogramos estarán destinados a la subasta electrónica, mientras que el resto se utilizará como muestra para el proceso de arbitraje. En total, se espera la recepción de 3,120 kilogramos de café.

“Este año, como consecuencia del clima, se redujo la cantidad de kilos de café que entran a la competencia. La pequeña floración que se registró en 2025 dejó cosechas muy restringidas en los cafés de alta gama”, explicó Peterson.

Entre los productores participantes, Estela Pittí, de Finca Los Cenizos en Cerro Punta, destacó que la calidad de los cafés presentados este año es sobresaliente y aseguró que la preparación de los lotes es el resultado de un trabajo organizado durante todo el año para llevar los mejores granos al certamen.

Por su parte, Victoria Koyner, de Café Kotowa, explicó que la menor producción registrada esta temporada obligó a realizar una selección aún más rigurosa del grano presentado.

“Este año trajimos un etíope para participar en la categoría Varietal. Es una de las accesiones silvestres etíopes que algunos conocen. Decidimos incluirlo nuevamente este año. Es un café muy interesante que llamamos Chaquira. Creo que no se parece a ninguna otra variedad. Es muy aromático y floral; a veces se perciben notas de hierbas aromáticas como el eucalipto o el romero”, manifestó.

Los lotes participantes serán evaluados por expertos locales durante la Cata Nacional. Posteriormente, un panel de jueces internacionales de los cinco continentes tendrá la responsabilidad de seleccionar los cafés ganadores del BOP 2026.

El país mantiene el récord mundial de precio por kilogramo de café, alcanzado durante la subasta electrónica de 2025, cuando un lote de 20 kilogramos fue vendido por 32,204 dólares por kilogramo, lo que consolida el prestigio de la caficultura panameña.