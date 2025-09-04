$!Harán homenaje a Carlos Vives en Premios Juventud

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> David Candanedo, de la empresa organizadora del show Magic Dreams, contó que, como hay una cantidad limitada de boletos, van a tener opciones como las 'watch party', para que las personas tengan opciones de ver el espectáculo. <span class="mln_uppercase_mln">'La Alcaldía de Panamá lo va a estar comunicando, pero creo que han escogido diferentes locaciones. Hay unas en Panamá Norte, unas en Panamá Este, si no me equivoco y una en Panamá Centro', detalló.</span>