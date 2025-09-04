Cultura

Harán homenaje a Carlos Vives en Premios Juventud

El artista colombiano recibirá un galardón como Agente de Cambio, por sus acciones altruistas y aprovechar su plataforma para promover iniciativas positivas

AFP | El artista colombiano Carlos Vives será homenajeado con el premio Agente de Cambio.
ML | Integrantes de la famosa banda colombiana Grupo Niche.
ML | Myke Towers, cantante.
ML | El productor Sergio George.
Zulema Emanuel
04 de septiembre de 2025

Los Premios Juventud 2025, que se celebrarán por primera vez en Panamá, rendirán un emotivo homenaje al legendario cantautor colombiano Carlos Vives.

El artista será reconocido con el prestigioso premio Agente de Cambio, una distinción que celebra su profundo compromiso con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en toda Latinoamérica.

A través de su fundación “Tras La Perla”, Vives promueve la educación, el bienestar y la conservación de las raíces afro e indígenas.

Pero el homenaje no termina ahí. Los seguidores de Vives podrán disfrutar de un momento histórico cuando el colombiano se una al maestro de la salsa, Sergio George, para presentar en vivo, y por primera vez, un nuevo sencillo. Esta colaboración formará parte del próximo álbum de George, titulado The Hits by Sergio George, bajo el sello Sony Latin.

El legendario artista también compartirá el escenario con la icónica agrupación Grupo Niche para interpretar la versión en salsa de “La Tierra del Olvido”. Esta colaboración especial celebra tres décadas de uno de los himnos más emblemáticos de la música colombiana, fusionando el vallenato contemporáneo de Vives con el ritmo inconfundible de la salsa.

Además de Carlos Vives, el rapero puertorriqueño Myke Towers también será galardonado con el premio Agente de Cambio.

Planean realizar “Watch party”

ML | David Candanedo, de la empresa organizadora del show Magic Dreams, contó que, como hay una cantidad limitada de boletos, van a tener opciones como las “watch party”, para que las personas tengan opciones de ver el espectáculo.

“La Alcaldía de Panamá lo va a estar comunicando, pero creo que han escogido diferentes locaciones. Hay unas en Panamá Norte, unas en Panamá Este, si no me equivoco y una en Panamá Centro”, detalló.

El montaje para el espectáculo en el Centro de Convenciones Amador empezará la otra semana, confirmó David Candanedo, de Magic Dreams.
