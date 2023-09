Hacienda Mamecillo: templo de la naturaleza

En medio de la montaña, en Jaramillo Arriba de Boquete, provincia de Chiriquí, el chef Rolando Chamorro y su esposa María Gabriela Carlsson ponen la mesa para los visitantes de su Hacienda Mamecillo, un lugar con una propuesta diferente, familiar y ecológica.

El encanto de este recinto, dedicado al agroturismo ecológico, atrajo hace poco la mirada de Nat Geo, que lo hizo conocido a nivel internacional, al documentarlo para su programa “Restaurants at the end of the world”.

Pero esto no estaba en el plan, cuenta Chamorro, pues en principio la hacienda sería el espacio de retiro para ellos y sus hijos. “Nos dimos cuenta de que tenía muy buenos atractivos, y es que la finca ya producía café, tenía un bosque de un poco más de una hectárea con cinco cascadas, además de árboles enormes. Considerándolo todo, contemplamos ofrecer senderismo”.

La idea fue evolucionando de a poco; con los cultivos de vegetales y cría de animales se abrieron entonces a brindar gastronomía estilo “farm to table”, que mezcla los sabores de Panamá con los de Suecia, esto como un modo de rendir homenaje al lugar de origen de Carlsson.

Aquí los menús de almuerzo y cena no son fijos, sino que varían según los productos de temporada, que de forma creativa Chamorro versiona. Los mismos crecen en el invernadero, bajo técnicas orgánicas y amigables con el medio ambiente.

El ceviche de chayote, el chow mein wing (combinación entre buffalo wing y chow mein con salsa de naranjilla) y las gyozas de tamal de olla, son sus platos más representativos.

La pareja es también pionera en la producción local de vegetales miniatura, a los que llaman “bonsai veggies”.

En Hacienda Mamecillo la propuesta va más allá de quedarse a comer frente a la chimenea, esta busca crear conexiones con la naturaleza y que, después del postre, toda la experiencia se sienta como una auténtica aventura entre amigos.