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Hábitos saludables, la mejor defensa para la hipertensión

Los pilares fundamentales incluyen mantener una dieta equilibrada baja en sodio y rica en potasio, realizar ejercicio físico, conservar un peso adecuado, limitar el consumo alto de azúcares

Hábitos saludables, la mejor defensa para la hipertensión
Magnific | Doctor haciendo una revisión a la niña en el consultorio.
Hábitos saludables, la mejor defensa para la hipertensión
Hábitos saludables, la mejor defensa para la hipertensión
Hábitos saludables, la mejor defensa para la hipertensión
ML | Comiendo hamburguesa.
Maribel Salomón
25 de mayo de 2026

La hipertensión arterial dejó de ser una enfermedad exclusiva de adultos mayores. En el país, médicos y autoridades de salud advierten sobre el aumento de casos en jóvenes, incluso en personas entre los 20 y 35 años, situación que está provocando más infartos y accidentes cerebrovasculares a edades tempranas.

Israel Cedeño, director regional del Minsa, destacó que las consecuencias de estas enfermedades incluyen problemas cardiovasculares, pérdida de visión y afectaciones cerebrales. “El número de personas jóvenes que se están infartando ha aumentado. Antes lo usual era verlo en mayores de 50 años, pero ahora ocurre entre personas de 20 y 50 años”, señaló Cedeño.

“Actualmente, de cada 10 pacientes, siete son obesos, y esto se observa desde niños hasta adultos mayores”, manifestó Cedeño

Por su parte, el Dr. Daniel Pichel recomendó mantener hábitos saludables como una alimentación balanceada rica en frutas, verduras y carnes blancas, reducir el consumo de sal y bebidas azucaradas, dormir entre siete y nueve horas y realizar actividad física regularmente.

Mientras, Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor explicó que la hipertensión puede desarrollarse sin síntomas visibles, causando daños progresivos en el corazón, cerebro, riñones y ojos.

Los médicos también recalcaron la importancia de realizar controles médicos periódicos, aun cuando no existan síntomas, ya que la hipertensión puede avanzar silenciosamente mientras afecta órganos vitales.

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Señales que alertan a los padres

ml | Los principales factores son: Sobrepeso y obesidad, el exceso de tiempo frente a pantallas, tener padres o abuelos hipertensos aumenta el riesgo genético, mala alimentación de Dietas altas en sodio y azúcares.

2022
Se contaron cerca del 30% y 40% de muertos por isquémicos cardíacos en menores de 50 años.
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