$!Hábitos saludables, la mejor defensa para la hipertensión

La hipertensión arterial dejó de ser una enfermedad exclusiva de adultos mayores. En el país, médicos y autoridades de salud advierten sobre el aumento de casos en jóvenes, incluso en personas entre los 20 y 35 años, situación que está provocando más infartos y accidentes cerebrovasculares a edades tempranas.

Israel Cedeño, director regional del Minsa, destacó que las consecuencias de estas enfermedades incluyen problemas cardiovasculares, pérdida de visión y afectaciones cerebrales. “El número de personas jóvenes que se están infartando ha aumentado. Antes lo usual era verlo en mayores de 50 años, pero ahora ocurre entre personas de 20 y 50 años”, señaló Cedeño.

“Actualmente, de cada 10 pacientes, siete son obesos, y esto se observa desde niños hasta adultos mayores”, manifestó Cedeño

Por su parte, el Dr. Daniel Pichel recomendó mantener hábitos saludables como una alimentación balanceada rica en frutas, verduras y carnes blancas, reducir el consumo de sal y bebidas azucaradas, dormir entre siete y nueve horas y realizar actividad física regularmente.

Mientras, Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor explicó que la hipertensión puede desarrollarse sin síntomas visibles, causando daños progresivos en el corazón, cerebro, riñones y ojos.

Los médicos también recalcaron la importancia de realizar controles médicos periódicos, aun cuando no existan síntomas, ya que la hipertensión puede avanzar silenciosamente mientras afecta órganos vitales.