Genitallica regresa a Panamá con una noche de “Desmadre”

Tras dos décadas de ausencia en los escenarios locales, la emblemática banda mexicana de rock Genitallica regresa a suelo panameño para ofrecer una serie de conciertos cargados de energía e irreverencia.

Su recorrido iniciará este 13 de noviembre en Las Terrazas del Teatro Escondido, en la capital, para luego trasladarse al día siguiente hacia David, Chiriquí.

Los integrantes prometen un amplio repaso por sus tres décadas de historia sin perder la frescura que los define: “Genitallica siempre se ha tratado de que la gente vaya a escucharnos en vivo y se olvide de todos los problemas que tenga, canten, griten, se desestresen y bailen”.

El espectáculo de la gira “Desmadre” apostará por una propuesta musical cruda y llena de potencia, rescatando los instrumentos reales frente a las tendencias digitales actuales. La agrupación repasará sus grandes éxitos del 2000 a la fecha y estrenará en tarima su más reciente sencillo, titulado “Más alcohol, por favor”, una pieza festiva que combina el punk y el ska.

“Somos de esa generación que sigue representando ese estilo de música orgánica o humana, hecha con batería, guitarras, bajos y gritos, en un mundo inmerso en música computarizada”, destacaron los músicos sobre lo que vivirá el público local.

Esta visita a Panamá destaca además por una sólida integración con la escena del rock nacional, al compartir escenario en la capital con la banda MD y contar en Chiriquí con la participación de Os Almirantes.

Genitallica reafirmó su admiración por las referencias musicales del país, recordando sus colaboraciones históricas con Los Rabanes y dejando abierta la posibilidad de concretar alianzas en el estudio.

“Siempre hemos tenido contacto con los músicos de acá; ellos llevan la bandera en alto del rock panameño y nos encanta compartir tarima con bandas locales, porque se va a armar una excelente fiesta”, concluyeron.