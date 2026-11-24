La representante de Panamá, Gabriela Lineth González, podría poner fin esta noche a una sequía de cinco años sin clasificación en Miss Universo.

La panameña destacó durante la gala preliminar de Miss Universo 2026, en la que deslumbró con sus tres presentaciones: traje nacional, vestido de baño y vestido de gala, dejando buenas sensaciones de cara a la noche final.

Desde su llegada al certamen, la panameña ha sido objeto de comentarios positivos por parte de expertos en concursos de belleza, opiniones que se reforzaron tras la preliminar, en la que destacó con una pasarela impecable y limpia, según su preparador, Luis Arguinzones.

También deslumbró en la presentación de vestido de gala, para la que lució un sofisticado diseño en tono fucsia, confeccionado por la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar.

Tras la clasificación de Brenda Smith en 2021, Panamá no ha logrado avanzar nuevamente a la etapa semifinal del certamen. Por ello, la participación de Gabriela genera grandes expectativas entre los seguidores de los concursos de belleza, que esperan ver nuevamente la bandera panameña entre las clasificadas.