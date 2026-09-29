Cultura

Futuros periodistas de La Chorrera visitan Metro Libre

Los estudiantes del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste conocieron las diversas formas de diseño de los periódicos impresos y los canales de difusión de la información en la actualidad

Futuros periodistas de La Chorrera visitan Metro Libre
Ml | El director de Metro Libre enseña el programa de edición.
Futuros periodistas de La Chorrera visitan Metro Libre
Ml | Estudiantes de la Escuela de Periodismo del CRU Panamá Oeste.
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Ml | Conocen de producción.
Futuros periodistas de La Chorrera visitan Metro Libre
Ml | El equiopo de podcast.
Futuros periodistas de La Chorrera visitan Metro Libre
Ml | Preparándose para reportear.
Lineth Rodríguez
29 de septiembre de 2026

El periodismo sigue vivo y es una profesión que apasiona, así lo ha demostrado un grupo de estudiantes del CRU Panamá Oeste - Universidad de Panamá, que visitó las instalaciones de Metro Libre para conocer cómo han evolucionado los medios tradicionales.

Dirigidos por la profesora Elizabeth Arona, el grupo reforzó sus conocimientos en el diseño de periódico. El director James Aparicio les explicó sobre los programas en la nube que se utilizan y la importancia de la veracidad de la información; además de las nuevas plataformas de difusión.

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