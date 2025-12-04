Fundapromat: 6 años de diversión matemática

La Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (Fundapromat) celebrará su sexto aniversario con una nueva edición del Festival Matemático Internacional, un evento gratuito y abierto al público que buscar acerca las matemáticas a niños, jóvenes y adultos de una forma dinámica y participativa.

El festival será este viernes, 5 de diciembre, desde las 9:00 a.m., hasta la 1:00 p.m., en el Salón Veraguas del Hotel Marriott Panamá, ubicado en Albrook Mall.

La doctora Jeanette Shakalli, directora ejecutiva de Fundapromat, destacó que “en este festival que estamos organizando para la comunidad panameña, esperamos poder convencer al público en general de que las matemáticas no sólo son divertidas, sino que también tienen varias aplicaciones muy interesantes en la vida diaria y en otras disciplinas”.

Además, Shakalli resaltó que también con estas actividades están buscando inspirar a la juventud a que se entusiasme por estudiar matemáticas o seguir una carrera científica.