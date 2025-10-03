Fonseca estrena el videoclip oficial de su éxito “Nunca me fui” junto a Rubén Blades

Los cantautores Fonseca y Rubén Blades lanzan el videoclip oficial de “Nunca me fui”, tras conmover a América Latina con su emotiva colaboración musical, una oda a la tierra, la memoria y el espíritu migrante.

Si la canción se convirtió en refugio sonoro para millones de personas que llevan a su país en el alma, aunque vivan lejos, el video ahora multiplica ese sentimiento con una propuesta visual tan innovadora como emotiva.

Dirigido por Leonardo González Quevedo y producido por Nueve Voltios, el videoclip combina Inteligencia Artificial (IA), animación digital, técnicas mixtas y esténcil urbano para dar vida a dibujos de Fonseca y Blades que aparecen integrados en los muros y paisajes de Nueva York, ciudad donde convergen comunidades migrantes de todo el mundo.

A cinco fotogramas por segundo, cada movimiento fue creado cuadro a cuadro, logrando que los dos artistas canten y se fundan con la gran urbe como si fueran parte de su arte callejero.

Con la producción y dirección de IA de María José Marulanda y la dirección de animación y postproducción de Rubén Antorveza, el resultado es un homenaje visual a la migración como acto de esperanza y a las ciudades como lienzo donde se cruzan historias, acentos y culturas.

Este videoclip reafirma a “Nunca me fui” como una de las colaboraciones más significativas de la música latina en 2025: un canto compartido entre generaciones y geografías, que celebra las raíces y a la vez abraza los nuevos comienzos. Además, su nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría “Mejor Canción Tropical” así lo ratifica.

Créditos del videoclip “Nunca me fui”: Compañía Productora: Nueve Voltios; director: Leonardo González Quevedo; productora y directora de IA: María José Marulanda; director de animación y postproducción: Rubén Antorveza.

El tema hace parte del próximo álbum de Fonseca, del cual también se desprenden los sencillos “Venga lo que venga” junto a Rawayana y el merengue “Enamorarte Mil Veces” en colaboración con Manuel Medrano.

Con “Nunca me fui”, Fonseca y Rubén Blades demuestran que la música y el arte se convierten en puentes capaces de unir lo que parece distante, recordando que los ecos de la tierra natal siempre acompañan a quienes han emprendido un camino lejos de ella.

Con una energía vibrante y una ruta que conecta culturas, la gira “Tropicalia Tour” ya dejó su huella en Guayaquil y Cuenca, Ecuador, y continúa su travesía por Latinoamérica y Norteamérica.

El 9 de octubre, la fiesta tropical aterriza en ciudad de Guatemala, seguida por San Salvador el 11. Luego, el tour cruza fronteras hacia Los Ángeles el 16, Vancouver el 17 y Calgary el 19, llevando su ritmo contagioso a escenarios internacionales.

La gran cita final será el 8 de abril de 2026 en ciudad de México, donde se espera un cierre apoteósico que celebre esta gira de sonidos, raíces y emociones compartidas.