Festival que impulsa el talento juvenil

La juventud panameña tendrá nuevamente un espacio para conectar con oportunidades, ideas y experiencias que apuntan al futuro con el regreso del Youth Fest Panamá 2026, que se realizará el próximo 7 y 8 de mayo en el Centro de Convenciones Ciudad del Saber.

Durante dos días, el evento reunirá a jóvenes de distintos perfiles en una agenda que combina innovación, empleabilidad, bienestar y creatividad. La propuesta incluye charlas con líderes y expertos, espacios de networking y una variedad de actividades diseñadas para fortalecer tanto el desarrollo personal como profesional de los asistentes.

Entre los principales atractivos destacan una feria de empleos y universidades, presentaciones de emprendimientos con pitch en vivo, así como áreas dedicadas a tecnología, arte, cultura, deporte y bienestar. Además, habrá experiencias interactivas y presentaciones musicales.

El festival contará con entradas gratuitas para seguir posicionándose como una plataforma para que la juventud explore nuevas oportunidades, genere conexiones y acceda a herramientas clave en su crecimiento.