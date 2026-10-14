El arte y el periodismo panameño están de luto tras el sensible fallecimiento de Félix Barrios, inmortalizado como el “Genio de Potuga”. Su partida deja un vacío profundo en la cultura nacional, pero también un legado inmortal esculpido a lo largo de más de cuatro décadas en las páginas de La Estrella de Panamá, Metro Libre (donde dibujó bajo el seudónimo de Guffy) y El Universal.

Nacido en la tierra herrerana, Barrios no solo fue un valiente defensor de la libertad de expresión que desafió a la dictadura militar con su inolvidable caricatura “Esta piña se acabó”, sino un maestro gráfico que transformó el dibujo en la voz del pueblo y la conciencia de toda una nación.