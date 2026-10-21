Fe y devoción por el Cristo Negro

La celebración del Cristo Negro de Portobelo se realizará hoy miércoles 21 de octubre con una agenda de misas, momentos de oración y la tradicional procesión, que está prevista para las 8:00 p.m. Este año, la imagen de Jesús Nazareno estará ubicada fuera de la Iglesia de San Felipe de Portobelo, debido a los trabajos de restauración que se desarrollan en el templo.

El programa religioso comenzará a las 5:00 a.m. con una misa, seguida del rosario a las 6:00 a.m. y nuevas eucaristías a las 7:00, 9:00 y 11:00 a.m. De 1:00 a 3:00 p.m. habrá adoración y coronilla de la Divina Misericordia, mientras que a las 6:00 p.m. se celebrará otra misa y novena, antes de la procesión nocturna.

El párroco Ángel Pinilla explicó que la organización de la festividad ha sido exigente, por coincidir con la restauración del templo. Pinilla invitó a los fieles a participar en los últimos días de la novena y en la celebración principal, y recordó que el sentido de la festividad es propiciar un encuentro con Dios.

Como parte de la restauración, la iglesia recibió cuatro nuevas campanas elaboradas por la firma española Campanas Quintana, que reemplazan las antiguas piezas dañadas y permitirán recuperar la sonoridad tradicional del templo.