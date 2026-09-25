Farid Batha Bhiku impulsa la educación y el servicio social

A sus 25 años, Farid Batha Bhiku concluye dos periodos al frente del Club Kiwanis Impacto 360, consolidándose como el presidente más joven en la historia de la organización.

Durante su gestión de dos años, el joven líder impulsó proyectos comunitarios de alto impacto, campañas de salud mental y asistencia humanitaria a nivel nacional. Como broche de oro a su administración, este sábado inaugurará la Academia Kiwanis en Farfán (Howard), un centro de educación integral enfocado en disciplinas como arte, teatro, karate y debate para niños de Valle del Sol y El Chorrillo.

“Servir no es una obligación; servir es un privilegio. Ningún cargo es fácil, pero siempre debemos recordar que estamos acá por los niños y esa debe ser nuestra mayor motivación”, afirmó Batha Bhiku.

La creación de la Academia responde directamente a una vivencia personal del directivo, quien descubrió el potencial transformador de las herramientas formativas durante su etapa escolar. “Cuando era adolescente entré al mundo del debate y mi vida cambió; me volvió más responsable y seguro de mí mismo. Por eso quise dejarles a los niños lo que más me ayudó a mí en la vida: la educación integral”, explicó sobre el proyecto que beneficiará inicialmente a 50 niños y prevé escalar hasta 100 en los próximos años. Además, su liderazgo en la organización se caracterizó por una rápida capacidad de respuesta ante emergencias nacionales, movilizando ayuda humanitaria tras las inundaciones en provincias como Colón, Los Santos, Veraguas y Chiriquí.

Lejos de concebir su salida como una despedida, Batha estructuró su gestión para asegurar la permanencia de la obra a largo plazo. Bajo su dirección, deja a la Academia con una estrategia de recaudación, un fondo de $27,000 y un subsidio anual de $15,000 garantizado mediante una alianza con la Lotería Nacional.

“Un buen presidente no es aquel que crea un proyecto, se toma la foto y se va; es el que se va y el proyecto sigue andando porque tuvo una buena estructura. Cortar una cinta es fácil, lo difícil es construir algo que siga cambiando vidas cuando quien cortó la cinta ya no esté”, enfatizó el joven profesional.

A la par de su labor voluntaria, Batha Bhiku cursa la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA) y se desempeña en el sector de la construcción, proyectando continuar su trayectoria en el ámbito de las fundaciones educativas.

Al hacer un balance de su ciclo al frente de la organización integrada por jóvenes profesionales, atribuyó el éxito del trabajo realizado al respaldo de su familia, voluntarios y aliados estratégicos. “Mis padres me enseñaron que la mano que da jamás quedará vacía. Los cargos terminan, el impacto no debería hacerlo”, concluyó el presidente saliente.