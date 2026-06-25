Cultura

Fallece Zoilo Martínez de Vega, el biógrafo de Omar Torrijos

Fallece Zoilo Martínez de Vega, el biógrafo de Omar Torrijos
@martintorrijos | Omar Torrijos y Zoilo Martínez de Vega.
Fallece Zoilo Martínez de Vega, el biógrafo de Omar Torrijos
ML | Portada del libro.
Redacción Metro Libre
25 de junio de 2026
Tags:
Fallecimiento
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Omar Torrijos
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periodista
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Panamá
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