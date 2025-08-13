Fallece a los 88 años el renombrado novelista egipcio Sonallah Ibrahim

El novelista egipcio Sonallah Ibrahim, célebre por sus críticas a la represión política, el neoliberalismo y la hegemonía occidental, murió a los 88 años, anunció el miércoles el ministerio de Cultura.

“Ibrahim falleció hoy, dejando un legado literario y humanitario inmortal”, dijo el ministro de Cultura Ahmed Fuad Hanno en un homenaje, calificando al escritor como un “pilar de la literatura árabe moderna”.

Nacido en El Cairo en 1937, Ibrahim fue reconocido en todo el mundo árabe como un cronista de la injusticia social, conocido por su prosa escueta, de estilo documental, y por su férrea independencia.

Sus escritos —que difuminaban la frontera entre lo personal y lo político— capturaron las luchas del mundo árabe en la era poscolonial, en especial las de su Egipto natal.

Probablemente su novela más famosa, “Zaat” (1992) narra la historia reciente de Egipto —desde el derrocamiento de la monarquía en 1952 hasta el neoliberalismo de los años 90 bajo el presidente Hosni Mubarak— a través de los ojos de una mujer de clase media.

La obra fue adaptada a una serie de televisión en horario estelar en 2013, llevando la mordaz crítica de Ibrahim sobre el poder a una nueva generación de egipcios posterior a la Primavera Árabe, que derrocó a Mubarak.

Disidente hasta la médula, Ibrahim fue encarcelado por primera vez en 1959 por sus ideas de izquierda, bajo el entonces presidente Gamal Abdel Naser.

Sus cinco años en prisión sirvieron de base para su primera novela, Ese olor (1966), inicialmente prohibida.

La fama de Ibrahim hizo que muchas de sus obras fueran traducidas al inglés y al francés.

En 2003 rechazó aceptar un prestigioso premio literario del gobierno de Mubarak, alegando que “oprime a nuestro pueblo, protege la corrupción y permite que el embajador israelí permanezca mientras Israel mata y viola”.

Esta última referencia aludía a los supuestos abusos cometidos por Israel en los territorios ocupados durante la segunda intifada palestina.

Entre las obras más destacadas de Ibrahim figuran El comité (1981), alegoría kafkiana sobre la burocracia y la vigilancia, y En sigilo (2007), un relato semi-autobiográfico de su infancia durante la Segunda Guerra Mundial.

Generaciones de escritores árabes encontraron inspiración en su estilo minimalista, cargado de ironía y arraigado en la vida cotidiana.