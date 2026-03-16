Exaltan el legado de Joaquín Vallarino

El escritor Germinal Sarasqueta Oller lanzó la obra “Joaquín José Vallarino Espinosa, ideólogo de la iniciativa privada”, un proyecto que nació por petición de los hijos de este visionario con el apoyo de la investigadora Nadhji Arjona.

Cuenta que fue una investigación de dos años que rinde homenaje a un hombre cuya visión transformó el panorama empresarial y social de Panamá.

Sarasqueta destaca que, más allá de liderar empresas icónicas como la Cervecería Barú o la Coca-Cola de Panamá, Vallarino fue el motor detrás de organizaciones fundamentales como APEDE, CONEP, INCAE, CICYP y otras. “En vez de hacer más riqueza, él dedicó su vida a hacer cosas que fueran en beneficio de Panamá y después del mundo entero”, señaló el autor, subrayando el ADN patriótico de un hombre que priorizó el desarrollo del país sobre el interés personal.

Uno de los capítulos más emotivos del libro detalla el origen de la “Casita de Mausi”, un proyecto nacido del deseo de su hija, Mausi Vallarino, de ayudar a los pacientes oncológicos que no tenían donde descansar. Tras su fallecimiento por leucemia, su familia honró su voluntad transformando un chalet en un refugio con todas las facilidades para los enfermos y sus familiares.