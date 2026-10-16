Eventos anuncian cancelaciones

M.SALOMÓN | Diversas actividades culturales, folclóricas y de entretenimiento en el país han sido suspendidas o pospuestas tras el sismo del 9 de octubre, como muestra de solidaridad con las familias afectadas y ante la situación que atraviesan varias comunidades. Entre los eventos con cambios en su programación figuran festivales, reinados y actividades tradicionales previstas para octubre.

Algunas organizaciones anunciaron nuevas fechas, mientras que otras informaron que comunicarán los detalles de su reprogramación próximamente.

Los organizadores agradecieron la comprensión del público, los participantes y sus patrocinadores, y destacaron que la decisión busca priorizar el bienestar de la población en medio de las circunstancias actuales.