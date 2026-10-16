Eventos anuncian cancelaciones

<span class="mln_uppercase_mln">M.SALOMÓN |</span> Diversas actividades culturales, folclóricas y de entretenimiento en el país han sido suspendidas o pospuestas tras el sismo del 9 de octubre, como muestra de solidaridad con las familias afectadas y ante la situación que atraviesan varias comunidades. Entre los eventos con cambios en su programación figuran festivales, reinados y actividades tradicionales previstas para octubre. Algunas organizaciones anunciaron nuevas fechas, mientras que otras informaron que comunicarán los detalles de su reprogramación próximamente.Los organizadores agradecieron la comprensión del público, los participantes y sus patrocinadores, y destacaron que la decisión busca priorizar el bienestar de la población en medio de las circunstancias actuales.