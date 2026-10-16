Cultura

Eventos anuncian cancelaciones

Eventos anuncian cancelaciones
ML | Se suspendió la edición 2026 del Festival de La Cutarra y se anunciará una nueva fecha.
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ML | El Festival de La Mitra reprogramó “Esencia Campesina” para el 14 de noviembre.
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ML | La Señorita Chitré pospuso su reinado y sus actividades del 19 de octubre para el año 2027.
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ML | Calle Abajo de Ocú canceló la actividad de la Chiva Parrandera con la Diosa Dorada. C
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ML | El Festival Mi Ranchito en Río de Jesús suspendió la actividad prevista para el 17 de octubre en la cancha municipal.
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ML | Se aplazaron la gira nacional, la conferencia de prensa y la final del Concurso de Deletreo, previsto para el 18 de octubre.
Maribel Salomón
16 de octubre de 2026

M.SALOMÓN | Diversas actividades culturales, folclóricas y de entretenimiento en el país han sido suspendidas o pospuestas tras el sismo del 9 de octubre, como muestra de solidaridad con las familias afectadas y ante la situación que atraviesan varias comunidades. Entre los eventos con cambios en su programación figuran festivales, reinados y actividades tradicionales previstas para octubre.

Algunas organizaciones anunciaron nuevas fechas, mientras que otras informaron que comunicarán los detalles de su reprogramación próximamente.

Los organizadores agradecieron la comprensión del público, los participantes y sus patrocinadores, y destacaron que la decisión busca priorizar el bienestar de la población en medio de las circunstancias actuales.

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