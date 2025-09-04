Estrellas mundiales encabezan el The Town 2025 en São Paulo

The Town vuelve con su segunda edición en 2025, prometiendo una vez más agitar la capital paulista. Con una estructura grandiosa y una programación que mezcla grandes nombres de la música nacional e internacional, el evento se consolida como uno de los más importantes del país.

La Ciudad de la Música, montada en el Autódromo de Interlagos, será el escenario de cinco días de fiesta durante dos fines de semana, los días 6, 7 y 12, 13 y 14 de septiembre, con una selección de artistas para todos los gustos.

En una superficie de 350 000 m², el recinto ha sido totalmente remodelado para el evento y busca ofrecer una experiencia inmersiva con varios escenarios, decorados temáticos y atracciones que van más allá de la música, con un cartel de 2025 que promete conciertos inolvidables.

Esta edición trae un lineup repleto de estrellas internacionales. Entre los confirmados destacan J Balvin, ícono global del reguetón; la superestrella pop Katy Perry; la voz legendaria de Mariah Carey; la joven sensación Camila Cabello; y el consagrado baladista Lionel Richie.

El evento, considerado “el hermano paulista del Rock in Rio”, promete reunir a millones de personas en cinco días de música que combinan pop, R&B, reguetón, rock y la diversidad de la escena brasileña.

La versión paulista del Rock in Rio

El festival The Town 2025, considerado la versión paulista del Rock in Rio, anunció un cartel de lujo que confirma a São Paulo como uno de los grandes escenarios de la música mundial. Entre los nombres más esperados se encuentran el colombiano J Balvin, la cubana Camla cabello, el jamaicano Ziggy Marley; los estadounidenses Katy Perry, Mariah Carey, Camila Cabello y Lionel Richie, que se presentarán en distintas jornadas del evento programado para septiembre en el Autódromo de Interlagos.

La cita, que en su primera edición en 2023 reunió a más de medio millón de personas, busca superar expectativas con una programación que combina pop, reguetón, R&B, soul y música brasileña en un mismo espacio.

Para los organizadores, la diversidad artística es la clave: “The Town nació con la misión de reflejar la pluralidad cultural de São Paulo. Tener artistas que van desde leyendas como Lionel Richie hasta fenómenos globales como J Balvin y Camila Cabello es una muestra de esa visión”, señalaron en la presentación del lineup.

Además de las estrellas internacionales, la segunda edición del festival contará con grandes nombres de la música brasileña, garantizando una experiencia que mezcla ritmos globales y locales en cinco días de celebración.

Con estos anuncios, The Town 2025 consolida su posición como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, atrayendo tanto al público nacional como a turistas de todo el mundo.

Lo mejor del LineUp

6 de septiembre: Las presentaciones incluyen a Travis Scott, Don Toliver, Burna Boy, Filipe Ret, además de Ms. Lauryn Hill acompañada por YG Marley y Zion Marley.

7 de septiembre: Esta jornada estará marcada por artistas legendarios del rock como Green Day, Sex Pistols con Frank Carter, Bruce Dickinson; y también participarán Iggy Pop, Pitty, CPM 22 y Supla & Inocentes.

12 de septiembre: Suben al escenario los Backstreet Boys, junto con Jason Derulo, CeeLo Green y Jota Quest, junto a figuras del pop nacional como Luísa Sonza, Pedro Sampaio y Duda Beat.

13 de septiembre: Un día cargado de estrellas femeninas con Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo, así como una presentación de Lionel Richie y Gloria Groove.

14 de septiembre: Cerrando el festival, actuarán Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, IZA, además de Ludmilla, Joelma y otros artistas invitados.