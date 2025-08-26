Estereotipos de género y su impacto en la identidad

En un reciente video viral en plataformas sociales, dónde se realizaron preguntas a distintas personas sobre qué significa ser una mujer, generó indignaciones y controversia entre la comunidad.

Por ende, la dinámica abrió un espacio de reflexión no solo sobre la experiencia femenina, sino también acerca de cómo los estereotipos de género afectan a todas las personas.

La psicóloga Lorena Bethancourt comentó a Metro Libre que los mensajes que dictan cómo “debería” comportarse alguien, según su género, generan limitaciones importantes. “Lo que transmiten es que, si eres hombre o mujer, debes cumplir ciertos roles que la sociedad espera de ti. Esto provoca confusión, inseguridad y un sentimiento de no pertenencia en áreas como la carrera profesional, las relaciones familiares o las aspiraciones personales”, señaló.

Además, Bethancourt agregó que estos roles también impactan directamente la salud emocional. “Aparecen emociones como frustración, rabia, tristeza, ansiedad e incluso depresión, porque la persona siente que no alcanza lo que ‘debería’ ser según los estereotipos de género, causando malestar, discriminación o exclusión”, dijo.

Por su parte, el psicólogo Jairo Graell destacó que los estereotipos y roles de género imponen expectativas rígidas sobre lo que las personas “deben” o “no deben” hacer o muchas veces ser, afectando tanto a hombres como a mujeres.

“Si lo que la persona es o hace le genera satisfacción, puede mantener su decisión y desarrollar cambios internos positivos. La equidad favorece un bienestar emocional mayor y una identidad más libre y saludable”, explicó Graell.

Ambos especialistas coincidieron en que las personas que encuentran en sí mismas una mayor flexibilidad en los roles de género pueden usarla para fortalecer su autoestima y su sentido de pertenencia en un entorno en el que se sientan cómodas.