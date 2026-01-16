Estarán en “Voces por Nuestra Región”

El próximo 27 de enero, el Panama Convention Center se convertirá en el epicentro del pensamiento latinoamericano con el festival “Voces por Nuestra Región”. Organizado por CAF, este evento de lujo contará con la presencia de figuras icónicas como la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y la reconocida periodista Carmen Aristegui, quienes compartirán escenario con mentes brillantes del arte y la literatura para debatir cómo la cultura es el motor que realmente mueve al mundo.

Los organizadores explicaron que no se trata solo de charlas magistrales; será una verdadera fiesta de los sentidos. Desde el sabor de la gastronomía panameña con el chef Mario Castrellón, hasta paneles sobre moda sostenible, música y el mercado del arte, el festival busca demostrar que la identidad cultural es nuestra mejor inversión.

El encuentro servirá además como el gran banderazo de salida para el Foro Económico Internacional 2026, posicionando a nuestra región como una fuente de soluciones para los retos globales. La entrada es gratuita. Sin embargo, es indispensable registrarse previamente en el sitio oficial de CAF.