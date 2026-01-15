Las sopas en el alma de los panameños

La diversidad en la gastronomía panameña se ve reflejada de manera fiel en sus sopas. Para la chef Cuquita Arias, los cinco platillos de esta gama más característicos de la culinaria local son: el guacho, el serén de maíz nuevo, el sancocho, el fufú y la sopa de lenteja. También se cuentan con el rondón, la sopa de cabeza de pescado, la de pata de res, la de mariscos, la de frijoles, la de costilla, entre muchas otras.

“Yo creo que la sopa es una de las comidas que más saben a hogar, son de esos platos reconfortantes, que llevan una historia detrás”, manifestó Arias de Calvo.

La cocinera agregó que estos platillos además tienen ciertas ventajas. “La sopa es uno de los alimentos más completos y económicos, lo que hace que muchas personas la preparen. Al mismo tiempo es práctico, se mete todo en una olla y te sientas a esperar, al tiempo, tienes una comida deliciosa y que lleva una historia de cariño, de amor y familia”.

En cuanto a los ingredientes que deben incluirse o no para realizar las recetas, solo son una guía. “Cada persona la hace a su manera, mis recetas a otras personas no le saben igual, ni las que hacen otras personas a mí. Por eso la debemos aprender y hacerlas nuestras, cambiarlas al sabor que les guste a las personas de la casa. Si no le gusta el culantro, no se le pone. Todo en la cocina es amor, es una forma de ofrecer cariño, porque la cocina es mucho más que revolver una olla”, dijo la chef.