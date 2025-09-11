$!Esoterismo: no hay regulaciones

En Panamá, las prácticas esotéricas como la lectura de cartas, limpiezas energéticas, astrología o consultas espirituales forman parte de una tradición cultural que mezcla religión, superstición y comercio.

Miles de personas recurren a estos servicios en busca de orientación personal, alivio emocional o soluciones a problemas cotidianos, generando un mercado activo que opera en un terreno legal poco definido.

A diferencia de otros sectores comerciales, los servicios esotéricos no cuentan con regulaciones específicas que garanticen transparencia o seguridad para el consumidor, detallaron las autoridades. La falta de normativas claras ha generado debates sobre cómo proteger a la población frente a posibles fraudes.

Desde la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) explicaron que “quejas en ese sentido no se aperturan en Acodeco; en caso de que una persona se sienta estafada debe poner la denuncia con el Ministerio Público por la cuantía de la parte afectada o ir con el juez de paz. No hay una regulación, pero existen entidades que ven temas de afectaciones a la salud, como el Ministerio de Salud, y si traen alguna mercancía del exterior que se ofrece al consumidor, se verifica con Aduanas que cumpla con la respectiva declaración aduanera”.

En cuanto al punto de vista psicológico, la psicóloga Lourdes Serrano explicó que “las personas tienden a acudir a prácticas esotéricas cuando atraviesan por problemas personales o económicos porque están trabajando con el control externo y asumen que todo depende de la suerte y se ven manipuladas por el entorno”.

Por su parte, la psicóloga Lorena Bethancourt señaló que la creencia en lo esotérico tiene un componente cultural y generacional, donde la transmisión familiar y los valores heredados juegan un papel importante.

Estás prácticas dejan un vacío legal, en cuanto a la evaluación de confiabilidad de los servicios esotéricos que contrata la ciudadanía.