$!Esoterismo: no hay regulaciones

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> En Panamá, no existe una entidad que regule o supervise específicamente a los esotéricos o sus prácticas. La regulación se enfoca en el aspecto comercial del negocio, a través de entidades como el Ministerio de Comercio e Industrias para el registro de operaciones, y en la protección al consumidor bajo las normas de publicidad y comercio, garantizando que la información sobre productos y servicios sea veraz y clara, según el principio de información clara y suficiente del Derecho al Consumo.