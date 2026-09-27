Entregan máximas distinciones del folclore en el Festival Nacional de la Mejorana 2026

El Ministerio de Educación entregó la medalla de oro del Concurso Rogelio “Gelo” Córdoba al tableño Sebastián Batista, quien recibió el máximo galardón de manos del ministro Ventura Vega Osorio durante el Festival Nacional de la Mejorana 2026, en Guararé. Asimismo, fueron reconocidos Nieves Pérez, de La Villa de Los Santos, con el segundo lugar, y Grenier Rodríguez, de Las Tablas, con el tercer puesto. “Felicito al Patronato, a la juventud y a todos los actores que hacen posible este gran evento. Gracias por hacer grande a Panamá”, destacó Vega Osorio. En el certamen, establecido mediante el Decreto 638 del 9 de septiembre de 1959 para preservar la música tradicional y el legado de uno de sus grandes maestros, y considerado la máxima expresión del folclore panameño, compitieron 20 jóvenes de distintas regiones que demostraron su talento y dominio del acordeón.

En paralelo, el Ministerio de Cultura respaldó las actividades del festival con la entrega de dos importantes reconocimientos a la preservación de las tradiciones. En representación de la ministra María Eugenia Herrera, la viceministra Arianne Benedetti entregó la Condecoración Manuel F. Zárate 2026 a Mara Olimpia García Castillero y el Premio Dora Pérez de Zárate 2026 a Victoriano Arturo Gavidia Góndola, distinciones que exaltan trayectorias dedicadas a la investigación, salvaguarda y difusión del patrimonio folclórico nacional.

Durante su participación, Benedetti recorrió la vereda artesanal y destacó el trabajo de los creadores y portadores de tradiciones. “Sé que no es fácil sostener una celebración tan importante, querida y representativa para nuestra población”, manifestó, al tiempo que resaltó que el festival ha trascendido Guararé al convocar a visitantes de todo el país. “Desde el Ministerio de Cultura mantenemos nuestra misión de acompañar al Patronato y brindarle las herramientas necesarias para seguir impulsando cada paso”, afirmó. El Festival Nacional de la Mejorana, cuya tradición se remonta a 1949, se celebra del 19 al 28 de septiembre con una amplia oferta de música, concursos, danzas, décimas y artesanías.