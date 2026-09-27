“La democracia no se legisla en la oscuridad”: CCIAP pide revisar reformas al Código Electoral

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió que durante el segundo debate del Proyecto de Ley 699 se revisen los cambios introducidos al Código Electoral y se garantice una discusión transparente y participativa.

“La democracia no se legisla en la oscuridad”. Con esta afirmación, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá expresó su preocupación por la forma en que fueron discutidas y aprobadas modificaciones al Código Electoral durante el primer debate del Proyecto de Ley 699 en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

El gremio recordó que el Código Electoral establece las reglas mediante las cuales los ciudadanos eligen a sus gobernantes, por lo que considera que su reforma no debe ser vista como un asunto exclusivo de los partidos políticos o de la Asamblea Nacional, sino como un tema de interés para toda la ciudadanía.

La Cámara destacó además el proceso desarrollado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, convocada por el Tribunal Electoral en 2025, en el que participaron distintos sectores de la sociedad y del Estado para analizar y construir consensos sobre las reglas electorales. De ese proceso surgió el Proyecto de Ley 699.

El gremio señaló que históricamente ha dado seguimiento a las reformas electorales y recordó su posición durante las modificaciones de 2021, cuando, según indicó, defendió principios como la equidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. “Esa posición no cambia”, afirmó.

Cuestionamientos al primer debate

La Cámara de Comercio reconoció la facultad constitucional de la Asamblea Nacional para debatir y modificar los proyectos de ley. Sin embargo, sostuvo que cuando se trata de las reglas que regirán la competencia electoral, cualquier cambio sustancial a una propuesta construida mediante un proceso amplio de consulta debe estar acompañado de una deliberación suficiente, transparente y técnicamente sustentada.

En ese sentido, manifestó su preocupación por lo ocurrido durante el primer debate, luego de que la Comisión de Gobierno aprobara modificaciones de fondo introducidas durante una jornada que se extendió hasta altas horas de la noche.

Entre los cambios mencionados por el gremio están el aumento de firmas y la reducción del tiempo para la libre postulación, mayores requisitos para la formación de partidos políticos, modificaciones relacionadas con el financiamiento privado y la posibilidad de conservar dos cargos de elección popular.

También cuestionó el espacio otorgado a la sociedad civil para intervenir durante la discusión, al considerar que fue demasiado breve para un debate de esta trascendencia.

Según la Cámara, esto forma parte de un problema mayor: una discusión sobre las reglas que sostienen la democracia desarrollada, a su juicio, con prisa, poca transparencia y durante horas de la noche.

Piden revisar los cambios en segundo debate

De cara al segundo debate, la organización considera que existe una oportunidad para revisar, corregir y alcanzar los consensos necesarios.

Por ello, pidió que la discusión se desarrolle con transparencia y con el tiempo que requiere una reforma de esta naturaleza, además de escuchar al Tribunal Electoral, la sociedad civil y los gremios.

También solicitó revisar aquellas disposiciones que puedan restringir injustificadamente la participación ciudadana, reducir la competencia transparente y equitativa o generar ventajas indebidas para determinados actores políticos.

La Cámara de Comercio sostuvo que la confianza institucional comienza en las urnas y depende de que existan reglas claras, justas y equitativas que respondan a la voluntad popular y no a intereses particulares.

“El sector privado sabe que la confianza es uno de los activos más importantes de un país”, señaló el gremio.

Finalmente, la organización insistió en que las reformas electorales deben servir para ampliar la participación, mejorar la competencia y transparentar el manejo del dinero en la política, y no para crear barreras o limitar la participación.

“La historia no recordará cuántas horas duró aquella sesión. Recordará las reglas que resultaron de ella y, sobre todo, su impacto sobre la participación, la representación ciudadana y la confianza en nuestro sistema electoral”, expresó la Cámara de Comercio.

El comunicado fue firmado por Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.