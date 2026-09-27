Capturan a 195 personas en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, unas 195 personas fueron aprehendidas a nivel nacional en el marco del Plan Firmeza, informó la Policía Nacional.

Del total, 121 fueron aprehendidas por oficio, 59 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y cinco por microtráfico.

Durante el operativo también se realizaron 33 diligencias de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, que permitieron decomisar B/.10,538 en efectivo, tres armas de fuego, 33 municiones y tres proveedores. Además, fue recuperado un vehículo.

En materia de tránsito, se colocaron 1,011 boletas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito, entre ellas 360 por exceso de velocidad, 19 por licencias vencidas, 32 por luces inadecuadas y 25 por embriaguez comprobada.

Asimismo, 109 vehículos fueron removidos con grúa, según el reporte de la Policía Nacional.