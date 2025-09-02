$!Entre bambalinas

Desde relatos intensos que invitan a la reflexión, hasta piezas ligeras cargadas de humor y espectáculos pensados especialmente para los más pequeños, las tablas locales se convierten en un espacio de encuentro cultural y entretenimiento.Los dramas como 'Cristo Quijote Tratado' resaltan la fuerza de las actuaciones y el poder de las historias que exploran temas humanos profundos; las comedias para adultos como: '#Candidato sin filtro' y 'Dos sugar en enredos', conquistan con situaciones cotidianas y personajes entrañables que arrancan carcajadas. Mientras, para quienes buscan compartir en familia, las obras infantiles y familiares como: 'Mi Villano Favorito' y 'Coco' se llenan de música, color y mensajes educativos que entretienen y enseñan al mismo tiempo.