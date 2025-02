Por su parte, Rafael Arosemena, director de Empeños Más Me Dan, contó que previo a la fiesta del rey Momo “se levanta el empeño, no como en los tiempos de antes que eran grandes cantidades. Ante, si podían, empeñaban a la abuela, pero ahora ese comportamiento ha cambiado, pero sí la gente viene con estufas; hace poco nos trajeron un motor fuera de borda”. Arosemena precisó que también les llevan “muchas herramientas de trabajo, como drills, el tanque de gas vacío, máquinas de toma de presión y diabetes, hasta estetoscopios”. De otra casa de empeño manifestaron que les han empeñado batidoras industriales de repostería.

Diego De Obaldía, creador del programa Quién TV, dijo que ha escuchado todo tipo de historias de lo que hace la gente para conseguir algunos dólares para Carnaval y una de esas es “dejar la cédula como garantía de que van a pagar”. “Entonces cuando van a entrar al PH enseñan la licencia de conducir. He escuchado historias de donación de sangre o los que se consiguen un trabajo para cuidar adultos mayores, que nosotros usamos como sketch en el programa, un poco más exageradas”, narró.

“Un 75% de las cosas, la gente las retira y esa es la idea del empeño”, afirmó Rafael Arosemena, de Más Me Dan.

He escuchado que empeñan la cédula, pero no sé cómo es la dinámica. Habría que preguntar en los lugares que lo hacen, pero me imagino que como el trámite es un poco costoso, prefieren empeñarla.