El príncipe Guillermo revela su afición por la sidra y la torta de chocolate

El príncipe Guillermo, heredero al trono británico, compartió este miércoles algunos detalles de su vida familiar campestre, entre ellos el talento de su hijo para dibujar animales y sus propios gustos gastronómicos, como la torta de chocolate y la sidra con hielo.

El hijo mayor del rey Carlos III estuvo a cargo de la edición de noviembre de la revista semanal Country Life, publicada este miércoles y dedicada al estilo de vida rural y al patrimonio inmobiliario de la aristocracia.

La ocasión permitió al príncipe, de 44 años, rendir homenaje al “orgullo discreto” y a la fortaleza de las comunidades rurales.

En un artículo, Guillermo destaca que la vida campestre no es un concepto teórico, sino una realidad arraigada en la vida cotidiana.

“Es algo íntimo y particular, porque les pertenece”, resume Guillermo, en referencia a la vida campestre y a los habitantes del mundo rural.

Guillermo y su esposa, Catalina, reparten su tiempo entre su residencia de Forest Lodge, en el parque de Windsor, al oeste de Londres, y una mansión en Norfolk, en el este de Inglaterra.

La pareja tiene tres hijos: Jorge (13 años), Luis (8) y Carlota (11).

Entre sus objetos y placeres favoritos, el príncipe menciona una aplicación móvil para identificar aves, sus perros Orla y Otto, y el vehículo todoterreno Land Rover Defender.

También destaca la gorra de estilo inglés, que considera un símbolo de auténtica conexión con el mundo rural, y cuenta que suele llevar un traje de baño para darse un chapuzón si encuentra un río durante alguno de sus paseos.

En cuanto a las bebidas, su favorita es la sidra. “Me gusta muy fría y con cubitos de hielo”, explica.

La revista también publica la receta de una torta elaborada con chocolate negro y galletas.

Este postre, que formó parte del menú de la boda de Guillermo y Catalina en 2011, acompañaba habitualmente el tradicional té de la tarde en casa de su abuela, la fallecida reina Isabel II.

Guillermo, quien se define como un gran amante de la buena comida, asegura que es “muy exigente” con la receta, cuyo secreto reside en lograr el equilibrio perfecto entre el chocolate y las galletas.

La publicación también muestra un dibujo de un ave, un martín pescador, posado sobre una rama, realizado por su hijo mayor, Jorge, cuando tenía 12 años.