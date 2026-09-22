Cultura

El Pájaro Azul de la Felicidad

Se confeccionaron cerca de 200 piezas de vestuario para la obra

El Pájaro Azul de la Felicidad
Redacción Metro Libre
22 de septiembre de 2026

El Pájaro Azul de la Felicidad celebra los 65 años del Teatro en Círculo. Más que una aventura, la obra es una fábula sobre aprender a mirar con el corazón. En su recorrido, los hermanos descubren que la verdadera felicidad no está lejos, sino en las cosas simples de la vida y en el amor al prójimo que se revela al caminar, con una puesta que promete abrazos invisibles y magia para toda la familia

La Asociación de Teatro en Círculo y el Ministerio de Cultura presentan esta puesta en escena familiar basada en la célebre obra alegórica del dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, estrenada en 1908.

Se trata de “El Reencuentro: una producción, dos generaciones”, que revive el montaje de 2002 ahora en 2026 bajo la dirección del maestro Edwin Cedeño, con asistencia de Arturo Wong Sagel y coreografías de ballet de Chelita Guillén.

La historia sigue a Tyltyl y Mytyl, dos hermanitos que emprenden un viaje mágico en busca del Pájaro Azul, símbolo de la felicidad, para curar una profunda tristeza. Guiados por la luz y la esperanza que nunca se apaga, exploran mundos fantásticos donde habitan hadas, objetos animados y criaturas extraordinarias que los harán suspirar desde su asiento.

La temporada va hasta el 27 de septiembre en el Teatro en Círculo, con funciones de martes a sábado a las 7:30 p.m. y domingos a las 5:00 p.m. Las puertas abren una hora antes y las entradas están disponibles en @tustiquetes.

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La producción reúne a un elenco de 70 personas, entre ellos, algunos actores de la producción original hace 24 años.
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