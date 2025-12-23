El Louvre instala una reja en la ventana por la que entraron los ladrones

Una reja de protección fue instalada este martes en la ventana del museo del Louvre por la que entraron los ladrones durante el robo de joyas que dio la vuelta al mundo el 19 de octubre, constató un periodista de AFP.

Ese día, cuatro delincuentes lograron introducirse en el museo más visitado del mundo y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería de Apolo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros.

Desde el robo, la seguridad del museo parisino se encuentra en el centro de las críticas debido a los fallos que el incidente puso de manifiesto.

La reja de protección “es una de las medidas de emergencia decididas tras el robo”, indicó el martes a AFP Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo.

Se están llevando a cabo “reflexiones” sobre la “seguridad de las demás ventanas”, añadió el responsable.

La presidenta del Louvre, Laurence de Cars, aseguró la semana pasada ante los senadores franceses que se volvería a instalar una reja “antes de Navidad”, y precisó que la anterior se había retirado en 2003-2004, durante unas importantes obras de restauración.

Otra obra importante es el refuerzo de la videovigilancia en las fachadas del museo. “Hemos anunciado un dispositivo de un centenar de cámaras situadas alrededor del palacio”, precisó Steinbock.

La semana pasada, el Louvre también anunció la finalización de la instalación de dispositivos antiintrusión alrededor del museo.

Del 15 al 18 de diciembre, los agentes del Louvre estuvieron en huelga para reclamar mejores condiciones de trabajo y medios adicionales para la seguridad.

La movilización terminó el viernes, pero continúan las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Cultura para responder a las preocupaciones de los agentes.