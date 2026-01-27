El Festival CAF abre con la expectativa de generar conciencia sobre la inversión en cultura

Bajo el lema “Voces por nuestra región: Cultura que mueve el mundo”, se llevó a cabo el acto inaugural del Festival de Ideas CAF. El objetivo del evento es mostrar cómo la inversión en cultura y creatividad genera un alto impacto social, promueve el fortalecimiento institucional y catapulta el desarrollo territorial.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, calificó como un “encuentro histórico” el reconocimiento de la cultura latinoamericana y caribeña como motor integral del desarrollo económico. “Confiamos en que este será el primero de muchos festivales más y que cumplirá con su misión de abrir caminos para que artistas, artesanos, folcloristas y creadores accedan a nuevos mercados, fomentando el diálogo y la integración”, agregó la ministra.

Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, Sergio Díaz-Granados, afirmó que Panamá es una síntesis de lo que representa la región. También anunció que el próximo año se inaugurará en el país el hub de operaciones de CAF para el área norte del continente.

Díaz explicó que la estrategia cultural de CAF se basa en cinco pilares: educación artística y musical, fomento de la lectura y escritura, revitalización de museos y teatros, promoción de artistas y resguardo del patrimonio.

En la apertura de este encuentro participaron, además, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992; Alejandra Claros, secretaria general de CAF; ministros de cultura de la región, artistas, artesanos, gestores y promotores culturales.