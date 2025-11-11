El conjunto monumental donde estaba el mausoleo de Franco en España será remodelado

El impresionante mausoleo del "Valle de los Caídos", sitio emblemático del franquismo que albergó hasta 2019 la tumba del dictador, será pronto remodelado, anunció el Ministerio de Vivienda, que reveló el martes el proyecto elegido tras un concurso internacional.

"'La base y la cruz', proyecto ganador del Concurso Internacional de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros (...) propone una nueva visión del conjunto monumental", indicó el ministerio en la red social X, a pocos días de que se cumpla el 50º aniversario de la muerte de Franco, quien falleció el 20 de noviembre de 1975.

El "Valle de los Caídos", rebautizado como "Valle de Cuelgamuros" por el gobierno de izquierdas, sigue siendo un lugar de peregrinación para los nostálgicos del franquismo.

Para lograr su resignificación, el ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez lanzó este concurso de arquitectura, con candidaturas de momento anónimas, que pretende conseguir un "cambio en la percepción colectiva del lugar".

Desde su llegada al poder en 2018, el gobierno de Sánchez se ha esforzado en rehabilitar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Para ello, impulsó en 2022 la ley de "memoria democrática", que busca honrar a las víctimas de la dictadura e insta a las autoridades a eliminar los símbolos del régimen franquista, entre otras medidas.

El antiguo "Valle de los Caídos" alberga una basílica erigida por orden de Franco a 50 kilómetros de Madrid, donde reposaba su cuerpo hasta su exhumación en 2019. Miles de presos políticos trabajaron durante 20 años en la construcción.

En el templo, coronado por una enorme cruz de 150 metros de altura visible a varios kilómetros, reposan unos 33.000 combatientes que pertenecieron a ambos bandos de la Guerra Civil.

Los restos de muchos de los republicanos fueron, sin embargo, trasladados allí sin informar a sus familias.

La tumba de Franco ocupaba un lugar privilegiado en el altar de la basílica desde su muerte en 1975, hasta que el gobierno de Sánchez decidió trasladarlos a un cementerio en las afueras de Madrid en octubre de 2019.

Los restos de José Antonio Primo de Rivera -fundador de la Falange, partido fascista que fue uno de los pilares del régimen franquista-, también fueron exhumados y trasladados a un cementerio civil en abril de 2023.