El Centro de Cumplimiento de Las Garzas triunfa en el Festival Gastronómico 2026

Los jóvenes del Centro de Cumplimiento de Las Garzas se alzaron con tres premios en la novena edición del Festival Gastronómico “Sabores que Nutren”. El certamen, organizado por el Patronato de Nutrición, contó con la participación de prestigiosas escuelas e institutos superiores de cocina del país.

Inspirados en la gastronomía de Estados Unidos, los jóvenes del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) del Ministerio de Gobierno conquistaron el voto del público y del jurado calificador con una propuesta de maridaje internacional. Entre las creaciones premiadas figuraron las costillas de cerdo en salsa BBQ con papas asadas, vegetales torneados y ensalada encurtida como mejor plato salado (distinción otorgada tanto por los asistentes como por los jueces), mientras que en la categoría dulce triunfaron con un cheesecake New York deconstruido a base de galleta Graham y salsa de frutos rojos.

Álvaro Cortés, representante del equipo concursante del centro, mostró su satisfacción por la oportunidad recibida: “Para mí y mis compañeros, esto representa segundas oportunidades que nos apoyan en nuestro proceso de resocialización. El día de mañana deseamos adquirir un empleo digno en la cocina, siempre haciéndolo con amor, pasión y creatividad”.

Según el chef Edilberto del Cid, este éxito se debe a la perseverancia y a la fe: “Vemos que estos premios pertenecen a toda la familia y a quienes creen en este sistema para que se brinden mejores oportunidades a los jóvenes”. Indicó además que existen testimonios de muchachos que hoy ocupan puestos de liderazgo y jefaturas en grandes cadenas hoteleras y restaurantes.

Por su parte, la directora del Patronato de Nutrición, Yariela Gallegos, elogió el compromiso continuo del IEI por noveno año consecutivo en la formación de estos jóvenes. Asimismo, resaltó que los fondos recaudados en esta edición se destinarán al programa de producción sostenible de alimentos del patronato, una iniciativa orientada a combatir la pobreza en el país mediante el trabajo agrícola y la seguridad alimentaria.

Por otra parte, el jurado anunció como ganadores de la categoría de plato dulce a los estudiantes de The Panama International Hotel School, quienes representaron a la gastronomía de México.