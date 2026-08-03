$!Jubilados: nuevos descuentos en medicamentos, internet y otros servicios

El Proyecto de Ley No. 226, fusionado con las iniciativas 225 y 227, avanzó a segundo debate tras ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

Las propuestas, presentadas en enero de 2025 por el Movimiento Mundos mediante la intervención del diputado Javier Sucre, suman las iniciativas de los diputados Jorge González y Lenín Ulate, y buscan modificar la Ley 6 de 1987 para ampliar y adecuar los beneficios otorgados a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Entre los nuevos beneficios se establece un 50% de descuento en centros de visitantes y un 30% en medicamentos, internet y televisión por cable. Asimismo, se incluye un 25% en la compra de insumos médicos como sillas de ruedas, muletas, andaderas, camas hospitalarias y colchones para pacientes encamados, además de un 20% en pañales desechables para adultos y rebajas en hostales.

En cuanto a las tarifas de oferta, el artículo 2 estipula que, si el precio promocional resulta menor al beneficio de ley, se aplicará un descuento adicional del 10%.

Finalmente, el documento ajusta el artículo 5 para establecer multas por incumplimiento que van de B/. 500.00 a B/. 10,000.00 aplicadas por la ACODECO, las cuales se duplicarán en caso de reincidencia.