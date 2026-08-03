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Jubilados: nuevos descuentos en medicamentos, internet y otros servicios

La iniciativa que se encuentra en segundo debate establece que los descuentos otorgados serán 100% deducibles como crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las empresas públicas o privadas nacionales y extranjeras

Jubilados: nuevos descuentos en medicamentos, internet y otros servicios
Imagen generada por IA | Adultos mayores realizan el pago en un restaurante.
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Yalena Ortiz
03 de agosto de 2026

El Proyecto de Ley No. 226, fusionado con las iniciativas 225 y 227, avanzó a segundo debate tras ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

Las propuestas, presentadas en enero de 2025 por el Movimiento Mundos mediante la intervención del diputado Javier Sucre, suman las iniciativas de los diputados Jorge González y Lenín Ulate, y buscan modificar la Ley 6 de 1987 para ampliar y adecuar los beneficios otorgados a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Entre los nuevos beneficios se establece un 50% de descuento en centros de visitantes y un 30% en medicamentos, internet y televisión por cable. Asimismo, se incluye un 25% en la compra de insumos médicos como sillas de ruedas, muletas, andaderas, camas hospitalarias y colchones para pacientes encamados, además de un 20% en pañales desechables para adultos y rebajas en hostales.

En cuanto a las tarifas de oferta, el artículo 2 estipula que, si el precio promocional resulta menor al beneficio de ley, se aplicará un descuento adicional del 10%.

Finalmente, el documento ajusta el artículo 5 para establecer multas por incumplimiento que van de B/. 500.00 a B/. 10,000.00 aplicadas por la ACODECO, las cuales se duplicarán en caso de reincidencia.

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100%
de la multa se destina a fondos de jubilados y la Caja de Seguro Social.
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