Cultura

El caos familiar y el fútbol se toman el escenario

La puesta en escena invita al público a disfrutar de una comedia ligera donde los malentendidos crecen hasta convertirse en una divertida aventura familiar

El caos familiar y el fútbol se toman el escenario
ML | Promocional de la obra “Mamá se escapó al mundial”.
El caos familiar y el fútbol se toman el escenario
ML | Aladino en escena.
El caos familiar y el fútbol se toman el escenario
ML | Promocional del evento.
El caos familiar y el fútbol se toman el escenario
ML | Invitación a la obra.
Gina Arias
23 de junio de 2026

La comedia teatral “Mamá se escapó al Mundial” continúa con sus últimas funciones en el Teatro La Plaza, presentando una historia llena de enredos familiares, mensajes confusos y situaciones inesperadas que llevan a sus personajes a sacar conclusiones fuera de control.

La obra comienza cuando una madre desaparece dejando pistas poco claras, lo que provoca que su familia entre en crisis. Papá dramatiza la situación, los hijos crean teorías absurdas y la vecina alimenta aún más el caos con sus ocurrencias. Mientras todos imaginan posibles secuestros, romances y misterios, la realidad resulta ser mucho más sencilla: mamá decidió cumplir su sueño de vivir la emoción del Mundial y gritar un gran “GOOOOOOOL”.

“Una comedia de malentendidos, WhatsApps malinterpretados y caos familiar”, explicó la actriz Dayra Torres. La obra además cuenta con las actuaciones de Massiel Quintana, Nelson Figueroa, Erik Rodríguez y Zabdi Batista. Las últimas funciones se realizarán mañana, el jueves 25 y viernes 26 de junio, a las 8:00 p.m. También, el sábado 25 de junio habrá doble función a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Aladino y la lámpara maravillosa

ml | Acompaña a Aladino en un viaje lleno de enredos y grandes lecciones y déjate cautivar por la valentía de la princesa Jazmín en Teatro Pacific. En escena hasta el 5 de julio. Horarios: Sábados 3:00 p.m. y 5:00 p.m. Domingos: 2:30 p.m. y 4:30 p.m.

Travesuras de un marido perfecto

ml | Carmela encuentra unas cartas que revelan un romance del pasado de su esposo. Sin embargo, todas están firmadas por una enigmática mujer identificada como la Sra. D. Hasta el 18 de julio, de jueves a sábado 8:00 p.m., Teatro Estrellas.

Zootopia 2 en el teatro

ml | Este 28 de junio llega el gran estreno de “Zootopia 2”. Para boletos e información al 6679-8123. La preventa tiene un valor de $10 hasta 24 horas antes de la función. Las funciones serán los domingos a las 11:00 a.m. y 1:00 p.m., en el Teatro ABA.

Los boletos están disponibles a través del portal www.panatickets.com a un precio de B/.25.00 por persona
La puesta en escena está escrita y dirigida por el reconocido maestro del humor Daniel Gómez Nates
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