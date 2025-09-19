El boom de los cafés “fancy”

En Panamá, la cultura del café está viviendo un nuevo capítulo. Ya no se trata únicamente de degustar un buen espresso o un capuchino, sino de disfrutar de toda una experiencia que combina sabor, estética y ambiente.

Cada vez más locales apuestan por crear espacios con diseños atractivos, entornos acogedores y menús visualmente irresistibles que convierten la visita en un momento para compartir y, sobre todo, capturar para redes sociales.

Desde barrios históricos como Casco Antiguo hasta zonas modernas como Coco del Mar, San Francisco o Costa del Este, están surgiendo cafeterías con identidad propia que compiten con cadenas internacionales, pero con un sello mucho más personal. Los emprendedores panameños han entendido que el público busca algo más que café: quiere un lugar agradable para trabajar, reunirse con amigos o disfrutar de una sobremesa en un entorno inspirador.

El auge del café de especialidad también ha ganado protagonismo. Cada vez es más común encontrar cafeterías que trabajan con granos panameños de renombre mundial, como el geisha y que ofrecen bebidas con métodos alternativos.

Además, dentro de estos lugares los productos más vendidos están basados en repostería artesanal, brunchs creativos y presentaciones que enamoran a la vista antes que al paladar.

Las redes sociales han jugado un papel determinante en este fenómeno. Instagram y TikTok funcionan como vitrinas digitales donde los cafés muestran sus interiores, bebidas de temporadas y rincones “instagrameables”. Muchos de estos negocios diseñan conceptos pensando en la visibilidad digital: desde un mural colorido, una lámpara llamativa, hasta una vajilla elegante se convierten en parte de la experiencia al comensal.

Esta tendencia llegó para quedarse. Lo que parecía una moda pasajera, hoy se perfila como una transformación real en la manera en que los panameños disfrutan de su pausa cafetera. Con cada nueva apertura, Panamá se posiciona como un destino donde el café no solo se bebe, también se vive.