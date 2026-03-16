$!El BBQ Fest promete sabor y competencia

El festival gastronómico BBQ Fest Panamá 2026 regresa este año con su edición XXXI como una vitrina para los amantes de la parrilla y la cultura barbacoa en el país. El evento se realizará el 21 de marzo en Isla Naos en Amador, donde el público podrá disfrutar de competencias de asado, degustaciones, música en vivo y espacios de entretenimiento para toda la familia.

Jesús “Chucho” Barrios, promotor del evento, explicó que la iniciativa nació en 2008 cuando un grupo de amigos decidió retarse para ver quién preparaba la mejor carne a la parrilla. Con el paso del tiempo, ese encuentro informal fue creciendo hasta convertirse en un festival que reúne equipos locales y que ha impulsado a varios participantes a profesionalizar su pasión por la parrilla.

Por su parte, el también organizador Óscar Espino destacó que la competencia se rige por estándares internacionales avalados por la Kansas City Barbeque Society, lo que permite que los equipos compitan bajo parámetros similares a los de torneos internacionales. “La idea es que los equipos puedan elevar su nivel y medirse con reglas reconocidas a nivel mundial”, señaló.

Espino detalló que en la competencia participarán alrededor de 25 equipos y una cantidad similar de jueces certificados, algunos provenientes de Estados Unidos y Costa Rica.

Además de las categorías tradicionales de barbacoa, el festival incluirá competencias como la elección del público, donde los asistentes podrán degustar preparaciones de algunos equipos y votar por su favorita. Asimismo, tienen preparado un after con los mejores Dj’s y el show especial de Italian Somali.