EEUU entierra objetos y recuerdos para celebrar su 250º aniversario

Cuando excaven el suelo de Filadelfia el 4 de julio de 2276, los estadounidenses desenterrarán un imponente cilindro metálico de más de 400 kilos, con cientos de objetos y documentos provenientes de todo el país, enterrados para conmemorar los 250 años de su nación.

Firmemente sellada a principios de junio, la pesada cápsula de acero inoxidable será enterrada el sábado, día del 250º aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense, cerca de donde fue firmada en 1776.

Fecha de reapertura: 4 de julio de 2276.

No es el único regalo del pasado que el Estados Unidos de hoy reserva al futuro.

Otra cápsula, destinada a abrirse con motivo del 500º aniversario, fue presentada hace unos días en Washington, en el Capitolio.

Su contenido no ha sido detallado, contrariamente a la que pronto será enterrada en Filadelfia, frente al "Independence Hall".

Los 50 estados y cinco territorios estadounidenses (Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de Estados Unidos), además de la capital, Washington, y varias instituciones deportivas y culturales, han contribuido para conformar "una recopilación representativa de Estados Unidos en su 250 aniversario", resume para la AFP Rosie Rios, al frente de la organización America250, encargada de la celebración de este aniversario.

- Pluma de águila e IA -

Wisconsin ha contribuido con una pluma marrón beige de "Old Abe", un águila que participó en una treintena de batallas durante la Guerra de Secesión, mientras que Ohio aportó un trozo de tela de la máquina voladora de los hermanos Wright, pioneros de la aviación, que se remonta a 1903.

Maine ha elegido un hueso de ballena de una especie en peligro de extinción, la ballena franca.

Otros han preferido testimonios ultramodernos, como California, con la respuesta del agente de inteligencia artificial Claude a esta pregunta: "Escríbeme una predicción de cómo será California dentro de 250 años".

Además de una gran cantidad de cartas y monedas, se han seleccionado un marcapáginas tejido por los wabanaki, tribu amerindia de la costa este; un diamante de Arkansas, una receta de "bizcochito", galleta de anís y canela típica de Nuevo México o un pin conmemorativo del título de la NBA que lograron los Thunder de Oklahoma City en 2025.

Algunos objetos se descartaron por cuestiones de conservación. Un balón de fútbol americano de cuero, por ejemplo.

- Campana protectora -

La principal dificultad del proyecto era "mantener seco el contenido de la cápsula", señala a la AFP su responsable, Jay Nanninga, ingeniero mecánico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Para ello, bajo tierra, una campana protectora metálica la envolverá y creará una bolsa de aire que impedirá que el agua ascienda hasta ella, explica el ingeniero.

Un hilo de indio, un metal maleable y capaz de colmar las imperfecciones microscópicas, la sellará herméticamente.

Los documentos en papel se guardan en otro compartimento separado y sellado, para una "doble capa de protección".

El resto de objetos fue almacenado en cajas de cartón.

"Creo que el acero inoxidable estará en buen estado dentro de 250 años", cruzando los dedos, estima Jay Nanninga, aunque la ciencia solo tiene un siglo de perspectiva sobre este material.

No es el primer intento de Estados Unidos.

Una cápsula diseñada en 1876 para el centenario del país fue abierta en 1976.

Otra, concebida para el bicentenario, se conserva en los Archivos Nacionales y debe abrirse dentro de cincuenta años, en 2076, recuerda Rosie Rios.

Con esta nueva cápsula, anticipa, "queremos que las generaciones futuras tengan una visión auténtica de quiénes éramos a los 250 años. Cuáles eran nuestros valores, qué hemos construido y cómo nos percibíamos como nación".