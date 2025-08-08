Dos noches de risas y talento internacional

La escena del stand-up en Panamá sigue creciendo, y este año lo celebra a lo grande con el Panamá Comedy Fest 2025, un evento que reunirá a 18 comediantes: 10 internacionales y 8 locales en dos noches llenas de risas, ocurrencias y mucho talento.El festival se realizará en el Teatro Pacific Center, con funciones previstas para el 27 y 28 de agosto, que tendrán como host al panameño Cedric Miró y por parte de Costa Rica estará Josema. El evento contará con un line-up diverso que promete conectar con todos los gustos. Las noches estarán cargadas de humor directo, reflexivo y sin censura, en un formato que cada vez gana más seguidores en el país.Esta apuesta por lo local refuerza el compromiso del Comedy Fest con el crecimiento del movimiento humorístico y se perfila como una cita imperdible para los amantes del humor en Panamá.