Dos noches de risas y talento internacional

La escena del stand-up en Panamá sigue creciendo, y este año lo celebra a lo grande con el Panamá Comedy Fest 2025, un evento que reunirá a 18 comediantes: 10 internacionales y 8 locales en dos noches llenas de risas, ocurrencias y mucho talento.

El festival se realizará en el Teatro Pacific Center, con funciones previstas para el 27 y 28 de agosto, que tendrán como host al panameño Cedric Miró y por parte de Costa Rica estará Josema.

El evento contará con un line-up diverso que promete conectar con todos los gustos. Las noches estarán cargadas de humor directo, reflexivo y sin censura, en un formato que cada vez gana más seguidores en el país.

Esta apuesta por lo local refuerza el compromiso del Comedy Fest con el crecimiento del movimiento humorístico y se perfila como una cita imperdible para los amantes del humor en Panamá.