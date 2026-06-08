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Diezmo desata debate entre líderes evangélicos

Diezmo desata debate entre líderes evangélicos
Pexels | Una pastora en medio de la iglesia llevando un mensajes de fe o enseñanzas para el ministerio pastoral de su comunidad.
Diezmo desata debate entre líderes evangélicos
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Diezmo desata debate entre líderes evangélicos
IA | Recogiendo el diezmo.
Maribel Salomón
08 de junio de 2026

Las declaraciones de la pastora Key Lewis sobre el diezmo provocaron diversas reacciones dentro de la comunidad cristiana, luego de que se viralizara un video en el que afirmó que ora para que quienes no diezman enfrenten dificultades económicas, como deudas o daños en sus vehículos.

En el video, Lewis sostiene que los creyentes deben aportar económicamente a la iglesia como una forma de honrar a Dios y de apoyo a la congregación. Sin embargo, sus palabras generaron críticas y reabrieron el debate sobre el significado y la obligatoriedad del diezmo.

El pastor Nuno Banda, de @avanzadajuvenil05, consideró que el mensaje pudo haberse transmitido de una manera diferente. Aunque señaló que el diezmo forma parte de la obediencia cristiana y es un mandato bíblico para quienes profesan la fe, indicó que la gracia de Dios también enseña cómo corregir e instruir a las personas.

Banda expresó que “se puede transmitir un mensaje correcto de una manera incorrecta”.

Por su parte, la pastora Jackelyne De Reyes defendió el diezmo como un principio bíblico que, según explicó, existe desde antes de los mandamientos y representa una muestra de obediencia a Dios. No obstante, rechazó que se utilicen palabras de condenación hacia quienes no lo practican.

Mientras tanto, el pastor Adonis Betancourt, de la Iglesia Evangélica Comunidad Bíblica Internacional, afirmó que no comparte las expresiones de Lewis porque, a su juicio, “no muestran la gracia del Evangelio”.

Betancourt explicó que el diezmo consiste en la donación del 10% de los ingresos y que los recursos recibidos por las iglesias suelen destinarse a labores misioneras, administrativas y sociales. Además, sostuvo que el diezmo no debe verse como una obligación, sino como una muestra de amor y compromiso de los creyentes con Dios y su comunidad de fe.

Las opiniones dentro del cristianismo evangélico sobre el diezmo es un tema que sigue generando discusión entre líderes religiosos y fieles.

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“Declaraciones de este tipo pueden afectar la percepción de la iglesia cuando no son comunicadas con prudencia”, Banda.

El diezmo no es obligación en cuanto a alguien te va a obligar a hacerlo, sino es un mandato de Dios, más que nada es la obediencia, es como cualquier otra cosa que Dios manda en las escrituras.

Yo no puedo maldecir a nadie que no dé diezmo a la iglesia. Dios no me mandó a eso, yo lo que sí debo hacer es bendecir y orar para que Dios permita la comprensión de todas estas personas.

Los pastores no reciben diezmos ni ofrendas, eso lo recibe el área de finanzas de la Iglesia. El ministro debe tener un salario conforme a la capacidad de la Iglesia, son obreros con necesidades.

¿Qué se hace con el diezmo?

ml | Las iglesias utilizan los diezmos para financiar el mantenimiento de los templos y parroquias, apoyar el trabajo pastoral, difundir el Evangelio y sostener obras de caridad. El pastor En iglesias pequeñas o rurales recibe un pago parcial o requiere un empleo adicional.

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