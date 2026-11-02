Dianas, desfiles y tradiciones marcan el inicio de las fiestas patrias en el país

La música típica, las bandas independientes y los artistas marcarán el ritmo de las dianas para recibir el 3 de noviembre, Día de la Separación de Panamá de Colombia, con actividades en distintos puntos del país.

En La Chorrera, la celebración cuenta con varias opciones. El Club La Unión organizará un triple mano a mano con Raúl Aparicio y El Nuevo Sol Naciente, Minguito Sáez, voz de Meybis Huertas, y Celsito Quintero y Los Insuperables. La actividad contará con entrada gratis para las mujeres.

En el Jardín Librada, ubicado en La Mitra, se presentarán Nenito Vargas, Alejandro Torres, Manuel y Abdiel, junto a bandas independientes invitadas y DJ. La entrada general tendrá un costo de $10. Por su parte, en Costa Verde, Plaza Emmanuel, se desarrollará Dianas 2K26, con Almirante, Kafu Banton, Mr. Fox, La Secta y varios DJ, además de las bandas independientes El Hogar y Búho de Oro.

La ciudad de Panamá también tendrá opciones para recibir el amanecer patrio. En Vista Hermosa, afuera de Vybra Eventos, las Dianas Viva Panamá reunirán a Samy y Sandra Sandoval, Jonathan Chávez, Alejandro Torres, Renato, Ricky El Taxista y otros artistas, además de las bandas Búho de Oro, Centenario y El Hogar. Las puertas abrirán a las 8:00 p.m., del 2 de noviembre.

En Downtown Amador, las Dianas de Amador se celebrarán desde las 6:00 p.m., del 2 de noviembre hasta las 7:00 a.m., del día siguiente, con entrada gratis a la plaza. Mientras tanto, en 5to5, en el Hotel Hilton, las Dianas con Flow ofrecerán música y baile desde las 7:00 p.m., con la participación de la banda independiente Búho de Oro y varios DJ. La entrada general costará $5.

En el interior del país, la música también acompañará las celebraciones. En Azuero, el evento Dianas en Azuero se realizará en Donde Arturo, con la presentación de Emmxnuel, las bandas Bicayo y Popular San Juan Bautista, además de DJ invitados. La entrada será gratis hasta las 12:30 a.m.

En Penonomé, la Diana del Pueblo tendrá a Tommy Real en tarima, en el balneario Las Mendozas, desde las 9:00 p.m., del 2 de noviembre.

Por su parte, Chiriquí Mall anunció el regreso de sus dianas, con Yemil como artista convocado para el amanecer del 3 de noviembre.

Las actividades que darán inicio al mes de noviembre muestran alternativas para quienes buscan celebrar con música típica, ritmos urbanos, salsa y bandas independientes.