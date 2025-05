Destituyen a la reina de Carnaval de Calle Abajo de Capira para 2026

Mónica Nicolle Martínez Rodríguez, quien había sido anunciada como reina de la tuna de Calle Abajo de Capira para el Carnaval del 2026, fue destituida ayer por “diferencias irreconciliables”.

Ante este anuncio, Eduardo Yañez, quien preside la junta directiva de Calle Abajo de Capira, explicó que “en cinco ocasiones diferentes le enviamos el contrato para revisión, para que fuese algo más formal porque esto es una responsabilidad grande, nunca obtuvimos una respuesta, solo chateaba para modificar cosas, pero nunca llegamos a tener un documento oficial, para oficializarla como reina”.

Además, el presidente de la tuna dijo que entre las cláusulas del contrato se establecen algunos parámetros, como el “aporte simbólico” que debe dar la reina, el cual afirmó “no fue dado por la joven Martínez y aún así decidimos mantener el compromiso para que llegase a ser reina”.

Yañez también manifestó que se dieron una serie de incidentes entre los miembros de la directiva y la joven escogida para representarlos, todo eso derivó en que hicieran una reunión extraordinaria para anunciar la finalización de todo nexo. Por ahora, notificaron a las autoridades la decisión y van a buscar a una nueva reina.

Por otro lado, Mónica Nicolle Martínez emitió un comunicado en el cual mencionó que “el motivo principal por el cual la junta directiva se manifestó en mi contra parte de que ya no me quedaba callada a todo lo que acontecía a mi alrededor y me defendí de todas sus mentiras, porque esas personas se encargaron de crear todo este conflicto buscando dejarme mal, mientras ellos se limpian las manos, pero les recuerdo que aún tengo en mis manos las pruebas de lo que ellos mismos me escribieron y que luego negaron”.