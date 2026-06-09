Descubren plantas con potencial anticancerígeno

Un equipo de científicos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá (UP) identificó diversas especies de plantas en el Parque Nacional Camino de Cruces con una significativa actividad citotóxica frente a células cancerosas humanas.

El importante hallazgo, desarrollado por expertos del Centro de Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña, consistió en un exhaustivo proceso de bioprospección donde se analizaron 925 géneros vegetales y se evaluaron 100 extractos específicos. Afirmaron que las pruebas biológicas arrojaron resultados positivos en 25 extractos que demostraron su eficacia al atacar líneas celulares asociadas al cáncer de mama, de pulmón y del sistema nervioso central.

El estudio, publicado en la revista Scientia, seleccionó 164 especies que contaban con escasa información previa sobre su composición química. Entre los hallazgos más revolucionarios destacan los ejemplares de Anthurium cerrocampanense, Tilesia baccata y Connarus panamensis, las cuales exhibieron por primera vez una potente acción oncológica frente a los tres tipos de tumores humanos evaluados.